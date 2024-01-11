Aslan, Sivas'ta yara aldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Bu sezon üçüncü beraberliğini alan Galatasaray puanını 48'e çıkardı. Sarı kırmızılıların, lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye çıktı.

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Sivasspor ise puanını 25 yaptı.

Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

KEREM DEMİRBAY, GALATASARAY'DA BİR İLKİ YAŞADI

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki ilk golünü attı.

Geçtiğimiz yaz Leverkusen'den transfer edilen gurbetçi futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Sarı kırmızılı formayla 19 maça çıkan Kerem'in 2 de asisti bulunuyor.

