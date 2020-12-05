Aslan seriye bağladı

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında AtakaşHatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray 32. dakikada MbayeDiagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Senegalli futbolcu, son 3 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top Hataysporlu Pablo Santos'a çarptı ve sarı-kırmızılılar bu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Hataysporlu Gökhan Karadeniz 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında genç futbolu Kerem Aktürkoğlu skoru tayin eden golü kaydetti: 3-0.

Bu sonuçla, son 6 maçında 5. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 23'e yükseltirken, ligdeki 2. yenilgisini alan Hatay temsilcisi ise 12 puanda kaldı.

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