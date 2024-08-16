Aslan Konya’dan istediğini aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı

Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Konyaspor'un tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Ligin ilk haftasında Hatayspor'u da aynı skorla geçen Galatasaray puanını 6'ya çıkardı. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Konyaspor ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.



14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.

35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

GOL 41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

GOL 45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

GOL 59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.