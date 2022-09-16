Aslan, Konya'ya ilkleri tattırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Icardi, sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Konyaspor bu mağlubiyetle ligde ilk mağlubiyetini ve kalesinde ilk golleri gördü

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dk. 78 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 87 Midtsjö), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 63 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Berkan Kutlu), Gomis (Dk. 62 Icardi)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 65 Pavicic), Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 31 Cebrail Karayel, Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Muhammet Demir (Dk. 81 Diouf)

Goller: Dk. 1 Oliveira, Dk. 81 Calvo (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 15 Endri Çekici (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Sehic (Arabam.com Konyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Arabam.com Konyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızlılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

Spor Toto Süper Lig’in 7’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Arabam.com Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 1’inci dakikada Oliveira ve 82’nci dakikada Calvo’dan (Kendi kalesine) geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 15’inci dakikada Endri Çekiçi kaydetti. Konyaspor’da kaleci Ibrahim Sehic, 89’uncu dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 16’ya yükselterek liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 7. maçta 5. galibiyetini aldı.

Çıktığı 7 karşılaşma sonunda Konyaspor ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Galatasaray-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira'ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

6. dakikada soldan gelişen atakta Bytyqi'nin ortaladığı topa ön direğe hareketlenen Endri Çekici, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera sağına gelen topu tek eliyle önledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi: 1-1.

23. dakikada orta sahada Emin Bayram'dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin'in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic'e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Oliveira'dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Soner Dikmen'in volesinde kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpasa düşen topa yeniden hareketlenen Soner bir kez daha şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi. Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Arka direkteki Icardi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Yusuf Demir'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.