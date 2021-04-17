Aslan Kerem Aktürkoğlu'yla kükredi

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın 22 yaşındaki forveti Kerem Aktürkoğlu, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda "hat-trick"e imza atarak takımını galibiyete taşıdı

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray güldü. Sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisinin golleri 19, 39 ve 64.(p) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise Fousseini Diabate kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maçlık kazanamama serisine son veren Galatasaray, puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Fousseni Diabate'nin harika golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 19. dakikada genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Kerem Aktürkoğlu, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını deplasmanda 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin 42. dakikasında Berkan Emir, yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından, Halil Dervişoğlu'nun topu ofsayt pozisyonunda almasından dolayı Berkan Emir'in kırmızı kartını iptal etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, 63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.