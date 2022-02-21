Aslan, İzmir’de uyandı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 penaltının çıktığı maçta Galatasaray 2-1 geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Mücadelenin 3. dakikasında Galatasaray Nelson ile öne geçti. Göztepe ilk yarı bitimine dakikalar kala penaltı kazandı. Topu filelere gönderen Ndiaye eşitliği sağladı. İkinci yarıda Göztepe, VAR incelemesinin ardından 68. dakikada tekrar penaltı kazandı ve Ndiaye Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu.

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 85. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Gomis eşitliği sağladı.2-2

Galatasaray 90+1. dakikada tekrar penaltı kazandı ve Göztepe'de Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrası penaltı ve kırmızı kart iptal edildi.

Baskısını sürdüren Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 90+6. dakikada penaltı kazandı. Gomis topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.



