Aslan, İrfan Can'ın peşinde

Galatasaray, MedipolBaşakşehir'den İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, milli futbolcunun transferi için formül arıyor

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki MedipolBaşakşehir'den İrfan Can Kahveci transferi için formül arıyor.

Galatasaray, İrfan Can için henüz resmi teklif yapmadı.

Transferde oyuncu takasını ilk tercih olarak görmeyen MedipolBaşakşehir’in bonservis ücreti üzerinden görüşebileceği belirtildi.

Sarı kırmızılılar, İrfan Can ve diğer transferler için kaynak arayışını sürdürüyor. Finansal açıdan dikkatli davranmak isteyen yönetim, oyuncu satışını hedefliyor.

Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmek için öne çıkan ilk adayın Luyindama olduğu kaydedildi.

Demokratik Kongolu oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi. Geçen sezon 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 lig maçında 967 dakika forma giydi.

Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Luyindama, Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki Neftçi Bakü karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.