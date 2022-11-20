Aslan'ın hedefi Moussa Dembele

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, golcü takviyesi yapmak için girişimlere başladı.
Seferovic'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 37 yaşındaki Gomis ile de yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor.
Mauro Icardi'nin ise kiralık olarak forma giymesi nedeniyle, golcü arayışı şimdiden hız kazandı. Galatasaray'da listenin başında Lyon forması giyen Moussa Dembele yer alıyor. Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Fransız ekibiyle anlaşma sağlayamaması durumunda ise Dembele'yi bedelsiz olarak transfer etme ihtimali yüksek...
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