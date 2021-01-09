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Aslan, Gençler'i parçaladı

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahadında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Younes Belhanda, 17 dakikada içinde attığı gollerle "hat-trick" yaptı.

Aslan, Gençler'i parçaladı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahadında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Younes Belhanda, 17 dakikada içinde attığı gollerle "hat-trick" yaptı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde puanını 33'e yükseltirken, başkent ekibi Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı. 

Maça hızlı başlayan Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 27. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Younes Belhanda 30. dakikada sarı-kırmızılılar adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 44'te bir kez daha sahneye çıkan Belhanda, skoru 3-0'a taşıdı.

Belhanda 17 dakikada "hat-trick" yaptı! Faslı futbolcu, 47. dakikada yaptığı şık vuruşla kendisinin 3. takımının ise 4. golüne imza attı: 4-0. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 

Oğulcan Çağlayan, 64. dakikada skoru 5-0'a getirdi. 67'de Ryan Babel'in penaltı golüyle fark 6'ya çıktı.

Galatasaray'da lisansı çıkarılan Ozornwafor, 82. dakikada sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.

Karşılaşmada geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi


 
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