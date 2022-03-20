Aslan Gaziantep'te kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Gaziantep ekibi, ligde 6 maç sonra galip gelirken Rumen futbolcu Alexandru Maxim, attığı bir gol ve yaptığı iki asistle öne çıktı

Kalyon Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi ekip güldü. Güçlü rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri, ligde puanını 40'a yükseltti. Galatasaray ise 38 puanda kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, D.G Sivasspor maçından 98 gün sonra kaleyi devraldı.

Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 45+4'te Papy Djilobodji'nin golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep FK, 69. dakikada penaltı kazandı. Alexandru Maxim, penaltıda topu ve Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. Kırmızı-siyahlılar, 71. dakikada bu golle 2-1 öne geçti. Maxim, Süper Lig kariyerinde kullandığı 18 penaltıyı da gole çevirdi.

81'de João Figueiredo'nun golüyle Gaziantep temsilcisi farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca ligde 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçti.

