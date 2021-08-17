Aslan, galibiyetle başladı

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Giresunspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 31. dakikada Diagne ve 45+2'de penaltıdan Cicaldau'dan geldi.

Diagne, 40. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Giresunspor'da Hüsamettin 45. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği için kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.