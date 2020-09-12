Aslan, Falcao'yla müthiş başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak geceye damga vurdu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama (Dk. 66 Donk), Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 66 Ömer Bayram), Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Arda Turan (Dk. 66 Babel), Falcao (Dk. 87 Diagne)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Jefferson), Morais, Sousa (Dk. 55 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 70 Muhammet Demir), Güray Vural (Dk. 65 Kozulj), Andre, Kenan Özer (Dk. 46 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 8 (penaltıdan) ve 40 Falcao, Dk. 28 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 53 Andre (Gaziantep FK)

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 8. dakikada penaltıdan ve 40. dakikada Radamel Falcao ile 28. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün tek golünü ise 53. dakikada Andre kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi ve sezona 3 puanla başladı.

Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda

2011'de ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

Maçtan öne çıkanlar

7. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Feghouli'nin hafif sol çaprazdan şutunda top ceza sahasındaki Kubilay Aktaş'tan döndü. Pozisyonda devam kararı veren hakem Bahattin Şimşek, oyun durduktan sonra VAR'dan pozisyonu yendiden izledi ve Kubilay'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 8. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

17. dakikada Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu, Güray Vural kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

GOL: 28. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Falcao'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu Günay'ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.

32. dakikada Emre Kılınç'tan orta sahada kaptığı topu Kenan Özer'e aktaran Djilobodji, koşusuna devam etti. Kenan'ın pasıyla kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Djilobodji, rakibinin zamanında kalesini terk etmesinden dolayı istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta çıktı.

34. dakikada Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Luyindama'nın kafayla vurduğu topu Günay soluna uzanarak kurtardı. Sağa açılan topu alan Belhanda yine orta yaptı. Ceza sahasına indirilen meşin yuvarlağa penaltı noktası civarında Feghouli vurdu. Ancak Günay, bu kez de sağına gelen topu çıkardı.

GOL: 40. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sarı-kırmızılı takımda gelişigüzel uzaklaştırılan top sağ kanattaki Feghouli'ye pas oldu. Rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Cezayirli futbolcu, bekletmeden pasını ters kanattan ceza sahasına hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, tek vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL: 53. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Andre, Luyindama'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu: 3-1.

61. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Arda Turan'ın ceza sahasında yaptığı vuruşta ise top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortasında ceza sahasında Falcao'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu çelerek gole izin vermedi.

78. dakikada Babel'in pasıyla defansın arkasına sarkan Emre Kılınç'ın karşı karşıya pozisyonda topuğuyla tamamlamaya çalıştığı topa kaleci Günay Güvenç sahip oldu.

88. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Diagne'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.