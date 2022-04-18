Aslan evinin kralı

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve evinde üst üste 4. maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Babel ile öne geçen Galatasaray 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı ve sarı kırmızılı ekip sahadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla ligde galibiyet sayısını 12'ye yükselten Galatasaray 44 puan ile 12. sıraya yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda son sırada kendine yer buldu.

