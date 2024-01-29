Aslan evinde fire vermedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

Süper Lig'de Galatasaray RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi konuk etti. 5 kez direğe takılan sarı kırmızılılar, Gaziantep FK'nin kalecisi Nita'nın kurtarışlarıyla devleştiği maçı 2-1 kazandı.

Mücadelenin 29. dakikasında Arda Kızıldağ, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı Gaziantep'in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı kırmızılılar aradığı golü 72. dakikada Zaha ile buldu: 1-1. Maçta son sözü ise 89. dakikada bu sezonki ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz söyledi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray puanını 60'a yükseltti ve lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Puan alma umuduyla İstanbul'a gelen Gaziantep FK ise 23 puanla 17. sırada kaldı.