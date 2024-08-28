Aslan'dan Devler Ligine erken veda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Young Boys, Şampyionlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Rams Park’ta Young Boys’u ağırladı.

Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi.

Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

46. dakikada Derrick Köhn ve Hakim Ziyech yerine Berkan Kutlu ve Elias Jelert oyuna dahil oldu.

56. dakikada Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

61. dakikada Ganvoula'nın kafa vuruşu direkten döndü.

71. dakikada Icardi'nin tek pasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Keller kornere çeldi.

81. dakikada oyundan alınan iki Young Boys oyuncusu saha içinden oyun alanını terketmeye çalışınca gerginlik çıktı. Fernando Muslera, rakiplerine tepki gösterdi.

84. dakikada Kaan Ayhan ve Males sasrı kart gördü.

87. dakikada hızlı hücumda Muslera'yla karşı karşıya kalan Virginius takımını öne geçirdi.

87. dakikada golün ardından Muslera kırmızı kart gördü.