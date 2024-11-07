Aslan'dan Avrupada kritik galibiyet

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Yunus Akgün'ün 6. dakikada attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın üstünlüğü 13 dakika sürerken Tottenham, 18. dakikada Will Lankshear'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, pozisyonlar üretti. "Cimbom" Victor Osimhen'in 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünü sarı-kırmızılı takım üstün oynadı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Yunus Akgün ile girdiği net pozisyonları golle sonlandıramayan Galatasaray, 69. dakikada Dominic Solanke'nin golüne engel olamadı. Bu golün ardından tribünler düşerken, ev sahibi ekip panik yaşadı. Buna rağmen rakibine önemli gol şansı vermeyen Galatasaray, kalan sürede skoru koruyarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" namağlup ünvanını sürdürürerek puanını 10'a çıkardı.

İlk 3 maçını kazanan Tottenham ise ilk kez mağlup olarak 9 puanda kaldı.

Yunus Akgün'den Avrupa'da 4 maçta 4 gol

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta da gol attı.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 15. resmi maçına Tottenham karşısında çıktı.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK, RFS, Elfsborg'un ardından Tottenham ağlarını da havalandırdı. Söz konusu maçlarda birer gol atan Yunus Akgün, toplamda 6 gole ulaştı.

Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.

Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyet

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı 24. maçta 5. kez kazandı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor.

Icardi sakatlandı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 81. dakikasında kaleci Fraser Forster'a baskıya giden Icardi, ters basarak yerde kaldı. Sağ dizini gösteren 31 yaşındaki santrfor, sahayı sedyeyle terk etti.

Sıradaki rakip AZ Alkmaar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

İlk 4 maçını 10 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. AZ Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.

Tottenham ilk kez yenildi

İngiltere temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez maç kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, "Kupa 2"de çıktığı Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar müsabakalarını kazanarak geldiği İstanbul'da namağlup ünvanını kaybederek döndü.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 gol atıp kalesinde 1 gol gören Tottenham, Galatasaray'dan 40 dakikada 3 gol birden yedi.

Lankshear, ikinci maçında golle tanıştı, oyundan atıldı

Tottenham'ın 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear, A takımla çıktığı 2. resmi maçta golle tanışırken maçı tamamlayamadı.

Kuzey Londra temsilcisindeki ilk resmi maçına bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçıyla çıkan Lankshear, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki santrfor, mücadelenin 18. dakikasında ağları sarsarak Tottenham kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakanın 53. dakikasında sarı kart gören Lankshear, 7 dakika sonra ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Tottenham, maçın son yarım saatini 1 kişi eksik oynadı