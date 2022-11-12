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Aslan, Başakşehir'i "yedi" bitirdi!

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda tarihi bir skorla yıktı. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan maçtan 7-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu "hat-tick" yaptı

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Aslan, Başakşehir'i "yedi" bitirdi!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 7-0 gibi flaş bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu "hat-tick" yaparken 1 gol ve 2 asiste imza atan Arjantinli yıldız Mauro İcardi, maçta öne çıkan diğer isim oldu.

Müsabakada gol perdesini 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı: 0-1

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. 45. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Mauro İcardi, topu filelerle buluşturdu ve Galatasaray'ı zorlu deplasmanda 2-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Rashica'nın ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. İcardi'nin şık pasını iyi değerlendiren Kerem, kendisnini maçtaki 2. Galatasaray'ın ise 4. golünü kaydetti: 0-4

65. dakika Milot Rashica'nın pasını gole çeviren Dries Mertens, skoru 5-0 yaptı.

85. dakikada İcardi'nin asistini gole çevirsn Kerem Aktürkoğlu, "Hat-trick" yaptı: 0-6

Karşılaşmanın skorunu Galatasaray'dan Abdülkerim ilan etti: 0-7

Üst üste 3. maçından galip ayrılan Galatasaray, puanını 27'ye çıkardı ve FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 2. sırada girdi.

Galatasaray maçına kadar kalesinde sadece 8 gol gören Medipol Başakşehir ise sarı-kırmızılı ekipten tam 7 gol yedi. 24 puanda kalan turuncu-lacivertliler zirve yarışında da yara aldı.

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