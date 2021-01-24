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Aslan Babel'le kazandı

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı

Aslan Babel'le kazandı
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Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
Yeni Malatyaspor: AbdulsamedDamlu, Chebake (Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90+1 Lukoki)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel
Gol: Dk. 80 Babel (Galatasaray)
 
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılıların galibiyet golünü 88. dakikada Babel attı. 
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı. 
 
 
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