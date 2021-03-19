Aslan'a, Rize'den çelme

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılıların, ligde iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 7 gol, bir kırmızı kart, bir penaltıya sahne olan müthiş mücadelede Çaykur Rizespor güldü.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 2'de Samudio, 41'de Boldrin, 54'te penaltıdan Skoda ile 90+3'te Fernando'dan geldi. Sarı-kırmızılıların gollerini ise 14'te Emre Kılınç, 31'de Emre Akbaba ile 74'te kendi kalesine Meriah kaydetti.

Bu sonuçla ligde şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray 61 puanda kalırken, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ve Bülent Uygun yönetiminde ikide iki yapan Çaykur Rizespor ise puanını 34'e yükseltti.

MÜTHİŞ MAÇIN HİKAYESİ

Çaykur Rizespor'da Braian Samudio, henüz 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Karadeniz ekibi, bu golle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

DeAndre Yedlin, 14. dakikada kullanılan serbest atışın ardından ceza sahasında boşta kalan topu ağlara gönderdi: 1-1. ABD'li sağ bek, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

Galatasaray, 31. dakikada Emre Akbaba'nın yaklaşık 25 metre mesafeden attığı golle 2-1 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takımdan bir savunma hatası daha! Fernando Boldrin, 41'de Marcao'nun ayağından aldığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Skorda yeniden denge var: 2-2.

Christian Luyindama, ilk yarının son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki stoper, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, 54. dakikada Milan Skoda'nın ayağından bulduğu penaltı golüyle yeniden öne geçti: 2-3.

74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

76. dakikada verilen penaltı kararı, VAR'ın müdahalesi sonucu pozisyonun dışarıda olması sebebiyle iptal edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları sonrası 77. dakikada sarı kart gördü.

DeAndre Yedlin, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'da Marcao 88. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya 12 dakikalık uzatma ilave edildi.

93. dakikada bu kez sahneye Fernando çıktı! Ceza sahası içinde düzgün bir plase yapan Fernando Andrade, Karadeniz ekibi adına skoru 4-3'e getirdi.

Karşılaşmada geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti.