Aşkın’ın aşk golü

Gençlik Gücü’nün başarılı sağ kanat futbolcusu Aşkın Kavaklı, evlilik yolunda ilk adımını attı.

Özellikle sağ kanattan taşıdığı toplarda verdiği isabetli paslar ve isabetli ortalarla dikkat çeken Aşkın Kavaklı, Gülçin Ezdar ile nişanlandı. Gülçin Ezdar ile aile arasında düzenlenen Aşkın Kavaklı’ya ve nişanlısına mutluluklar dileriz.

