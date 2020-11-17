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Asker: En büyük sorun sahamız

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Çamlıbel Spor Kulübünde, Mehmet Asker başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün en büyük sorunu olan saha sorununu çözmek için harekete geçecek

Asker: En büyük sorun sahamız

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübünde, Mehmet Asker başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün en büyük sorunu olan saha sorununu çözmek için harekete geçecek.

Kulüp başkanı Mehmet Asker,  kulüpteki gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“BTM İkinci Ligde geride kalan sezona mütevazi bir kadro ile girdik. İstesek transferler yaparak daha güçlü bir kadro kurarduk. Ancak biz bunu tercih etmedik. Yine de grubumuzu başarılı bir şekilde üçüncü olarak tamamladık.

En büyük hedeflerimizden biri camiamızla tek yumruk olarak en büyük sorunumuz olan saha sorunumuzu çözmektir. Sahamızın zeminini çim yapmak için ilk girişimlerimiz olumsuz olsa da biz bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz.

Futbolcularımızla, kulüp arasındaki bağı da sıcak tutma adına organizasyonlarımız olacak. Kısa süre içerisinde futbolcularımızla bir araya gelip yemekli bir toplantı gerçekleştireceğiz.”

 

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