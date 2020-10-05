Aşina’nın VIP misafirleri

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina dün Küçük Kaymaklı kulübünün önemli isimlerini misafir etti.
Kulübün efsane başkanlarından Veli Hakkı ile Küçük Kaymaklı’da bir dönem teknik direktörlük yapmış olan Ali Çetin Amcaoğlu, Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina’yı ziyaret ettiler.
Ziyarette kulübün eski günleri yad edilirken, özelde Küçük Kaymaklı olmak üzere futbol konusunda sohbet ettiler.
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