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Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak

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Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Necati KÜLAHILIAR
Süper Lig’in başken ekiplerinden Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün genel kurulu dün yapıldı. Tek aday olarak Akay Asina güven tazeleyerek üyelerinde onayı ile 2.dönem başkanlığına devam etti. Genel kurulda Divan başkanlığını Ahmet yardımcılıkları Bilge Güler ve Hüseyin Aytaç yaptı.
Akay Aşina genel kurulda yaptığı konuşmada 2 yıl evvel kulüp başkanı seçildiği zaman çok az sayıda kalan futbolcu sayılarını bu sezonla birlikte 40 civarı olduğunu belirtti. Üyelerinin ve taraftarların kulübe desteklerini beklediklerini ifade eden Aşina, basketbol kadın, futbol takımı ve Akademi takımları ile kulüp bünyesinde 400 civarı sporcu bulunduğunu kaydetti. Aşina amaçlarının 1951’de kurulan Küçük Kaymaklı Kulübünü daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.
Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün 2022 2023 - sezonu yönetim kurulu şöyle:
 Başkan- Akay Aşına, As başkan-Volkan Bilal Emirkanı, Mali İşler Sorumlusu- Hilmi Birinci Sporcu Sorumlusu- Mustafa Dağaşaner, Serkan Yamanbey, Alt yapı sorumlusu- Mustafa Çakır, Serkan Yamanbey, Lokal Sorumlusu- Sami Çavuş, Sosyal Faaliyetler sorumlusu- Salahi Mısırlıoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu-Çiğdem Aydın, İnşaat ve Mimar İşler Sorumlusu-Kemal Kavaz , Erhan Necipoğlu, Faal üyeler- Kemal Çakır, Mert Atakan ,Mustafa Yürüker, Ayşe Serhat, Selahattin Çello, Hüseyin Aytaç.
 
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