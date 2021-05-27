Aşina: Gençlerimizle yürüyoruz

Küçük Kaymaklı’da antrenmanlar, teknik direktör Niyazi Göksun nezaretinde sürerken, takımın alt yapısından yetiştirdiğigençler dikkat çekiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlara başlayan takımlar arasında yer alan Küçük Kaymaklı’da antrenmanlar, teknik direktör Niyazi Göksun nezaretinde sürüyor.

Atilla Topaloğlu Sahasında yapılan antrenmanı izleyen Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, oluşturdukları kadro ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Küçük Kaymaklı olarak alt yapımızdan yetiştirdiğimiz gençlerin oluşturduğu 40 kişilik bir kadro kurduk.

Sadece 1 kiralık futbolcumuz vardır. O da Gençlik Gücü’nden kiraladığımız Özgür Ongun’dur. Tarihte böyle bir Kaymaklı kadrosu yoktur. Bu kadro içerisine abi özelliğinde bir futbolcu, bir de yabancı futbolcu katmak istiyoruz.”

