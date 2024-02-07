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Asbuzu U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları dün oynanırken, çekişmeli geçen maçlar sonucunda yarı finale yükselen ekipler Yenicami, Küçük Kaymaklı, Tremeşeli H.Dumlupınar ve Türk Ocağı oldu

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Asbuzu U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları oynanırken, yarı finale yükselen ekipler belirlendi.
Çekişmeli geçen maçlar sonucunda yarı finale yükselen ekipler Yenicami, Küçük Kaymaklı, Tremeşeli Holding Dumlupınar ve Türk Ocağı oldu. Alınan sonuçlar ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
 Çeyrek final 2. maçlar
Yenicami – Mağusa Türk Gücü: 2-0 (2-0)
Mesarya – Küçük Kaymaklı: 1-1 (3-4 Pen) (0-0)
Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar: 0-1 (0-7)
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 4-0 (3-3)
 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Yenicami – K. Kaymaklı
Tremeşeli H. Dumlupınar – Türk Ocağı
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