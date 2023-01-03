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Asbuzu U16 Ligi'ne sınav haftası sebebiyle ara verilecek

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Asbuzu U16 Ligi’nde 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak 4.hafta karşılaşmalarının ardından ortaokul ve liselerde başlayacak sınav haftası nedeniyle lige ara verilecek

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Asbuzu U16 Ligi'ne sınav haftası sebebiyle ara verilecek
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak 4.hafta karşılaşmalarının ardından lige sınav haftası sebebiyle ara verilecek. Ligde 5.hafta maçları 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Ligde ara transfer döneminde yapılacak olan işlemler 30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilirken, ikinci devre maçları da 31 Ocak-1-2 Şubat 2023 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.
GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
4.HAFTA: 7-8 OCAK 2023
5.HAFTA: 28-29 OCAK 2023
ARA TRANSFER VE TESCİL: 30 Ocak 2023
6.HAFTA: 31 OCAK, 1-2 ŞUBAT 2023
7.HAFTA: 4-5 ŞUBAT 2023
8.HAFTA: 7-8-9 ŞUBAT 2023
9.HAFTA: 11-12 ŞUBAT 2023
10.HAFTA: 18-19 ŞUBAT 2023
 
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