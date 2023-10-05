Asbuzu U16 Ligi'ne başvurularda son gün yarın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde başvurular yarın (06.10.2023 Cuma) sona eriyor. KTFF'den yapılan açıklamada başvuruların kulüplerin başlıklı kağıdında bizzat KTFF'ye ulaştırılması gerektiği bildirilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından ligin statüsü belli olurken, ligin Ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.