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Asbuzu U16 Ligi'ne başvurularda son gün yarın

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Asbuzu U16 Ligi'ne başvurularda son gün yarın
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde başvurular yarın (06.10.2023 Cuma) sona eriyor. KTFF'den yapılan açıklamada başvuruların kulüplerin başlıklı kağıdında bizzat KTFF'ye ulaştırılması gerektiği bildirilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından ligin statüsü belli olurken, ligin Ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.
 
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