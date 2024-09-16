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Asbuzu U16 Ligi'ne başvurular başladı

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Asbuzu U16 Ligi'ne başvurular başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu için başvurular başladı. Buna göre lige katılacak olan takımlar 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar kulüp başlıklı kağıtlarında lige katılacaklarına dair yazıyı KTFF'ye ulaştıracak. Başvuruların ardından ligin statüsü açıklanırken, 2024-2025 sezonunda 01.01.2009 ve sonraki yıllarda doğan futbolcular U16 Ligi'nde oynayabilecek.
 
 
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