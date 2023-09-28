Asbuzu U16 Ligi'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'ne 2023-2024 sezonu başvuruları başladı. Kulüplerin 6 Ekim 2023 Cuma gününe kadar başvurularını KTFF'ye ulaştırmaları istendi. Başvuruların kulüp başlıklı kağıdında katılımı gösteren yazı ile KTFF'ye verilmesi gerektiği bildirilirken, lig statüsünün başvuruların ardından açıklanacağı belirtildi.



