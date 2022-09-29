Asbuzu U16 Ligi'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde lige katılım için başvurular başladı. KTFF Ligleri'nde mücadele eden tüm kulüpler 7 Ekim 2022 Cuma gününe kadar Asbuzu U16 Ligi'ne başvuru yapabilecek. Ligin statüsü başvuruların ardından belli olurken, Asbuzu U16 Ligi'nin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ligde 01.01.2007 ve sonraki yıllarda doğan KTFF lisansı olan tüm futbolcular forma giyebilecek.
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