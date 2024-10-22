Asbuzu U16 Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

38 takımın 4 farklı grupta mücadele edeceği, Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu bu hafta sonu (26-27 Ekim 2024) oynanacak maçlarla başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu bu hafta sonu (26-27 Ekim 2024) oynanacak maçlarla başlıyor. 38 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup aşaması bölgesel olarak oynanırken, final karşılaşmaları eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2025-2026 Futbol Sezonu'nda ilk kez uygulanacak olan U17 Elit Lig için de Asbuzu U16 Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdıran takımlar bu ligde yer alma hakkı elde edecek.

38 takımın 4 farklı grupta mücadele ettiği ligde, haftada 18 karşılaşma oynanacak. Grup maçlarında 162 karşılaşma oynanırken, finallerle birlikte toplamda 183 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Asbuzu U16 Ligi'nde şampiyonluk kupası Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımının olmuştu.

Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve maç tarihleri ise şöyle;

1.GRUP

Atoll Kozanköy

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı

Doğukent

Göksu SD

Lefke TSK

M. Hacıali Yılmazköy SK

Tatlısu HOBSK

Yalova SK

2.GRUP

Chına Bazaar Gençlik Gücü

Cihangir GSK

Çetinkaya TSK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Küçük Kaymaklı TSK

Mıracle Değirmenlik

Serveroğlu Geçitkale

Yenicami

3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alsancak Yeşilova SK

Doğan Türk Birliği

Düzkaya KOSK

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Lapta TBSK

Ozanköy SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Türk Ocağı Limasol

4.GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

Dörtyol SK

Mağusa Türk Gücü

Maraş GSK

Northernland Dipkarpaz SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Türkmenköy ASK

Vadili TÇBSK

Yeniboğaziçi DSK

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024

2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024

3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024

4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024

SINAV HAFTASI ARASI

5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024

6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024

7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024

8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024

9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024

2.TUR: 4-5 OCAK 2025

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025

SINAV HAFTASI ARASI

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025

FİNAL: 21 ŞUBAT 2025

