Asbuzu U16 Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu bu hafta sonu (26-27 Ekim 2024) oynanacak maçlarla başlıyor. 38 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup aşaması bölgesel olarak oynanırken, final karşılaşmaları eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2025-2026 Futbol Sezonu'nda ilk kez uygulanacak olan U17 Elit Lig için de Asbuzu U16 Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdıran takımlar bu ligde yer alma hakkı elde edecek.
38 takımın 4 farklı grupta mücadele ettiği ligde, haftada 18 karşılaşma oynanacak. Grup maçlarında 162 karşılaşma oynanırken, finallerle birlikte toplamda 183 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Asbuzu U16 Ligi'nde şampiyonluk kupası Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımının olmuştu.
Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve maç tarihleri ise şöyle;
1.GRUP
Atoll Kozanköy
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı
Doğukent
Göksu SD
Lefke TSK
M. Hacıali Yılmazköy SK
Tatlısu HOBSK
Yalova SK
2.GRUP
Chına Bazaar Gençlik Gücü
Cihangir GSK
Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Küçük Kaymaklı TSK
Mıracle Değirmenlik
Serveroğlu Geçitkale
Yenicami
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alsancak Yeşilova SK
Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Lapta TBSK
Ozanköy SK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Türk Ocağı Limasol
4.GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
Dörtyol SK
Mağusa Türk Gücü
Maraş GSK
Northernland Dipkarpaz SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Türkmenköy ASK
Vadili TÇBSK
Yeniboğaziçi DSK
MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024
2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024
3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024
4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024
SINAV HAFTASI ARASI
5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024
6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024
7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024
8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024
9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024
2.TUR: 4-5 OCAK 2025
ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025
SINAV HAFTASI ARASI
ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025
FİNAL: 21 ŞUBAT 2025
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