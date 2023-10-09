Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve sezon planlaması belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grupları ve sezon planlaması belli oldu. 36 takımdan oluşan 6 grupta oynanacak karşılaşmalar 28-29 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm takımlar vize, filiz lisans ve transfer işlemlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar KTFF'ye ulaştıracak.

Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar şu şekilde;

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

DOĞUKENT SK

LEFKE TSK

ORTAKÖY SK

YALOVA SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÇETİNKAYA TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DİKMEN GÜCÜ SK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

GİRNE HALK EVİ

OZANKÖY SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK

DÜZKAYA KOSK

ESENTEPE KKSK

MESARYA SK

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

TÜRKMENKÖY ASK

5.GRUP

DEM’S CONS. ÇANAKKALE TSK

DÖRTYOL SK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ÜNİMAR MARAŞ GSK

VADİLİ TÇBSK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

6.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

DİPKARPAZ SK

MORMENEKŞE GBSK

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

SİPAHİ TSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

Asbuzu U16 Ligi'nde grup maçlarının planlaması şu şekilde;

1.HAFTA: 28-29 EKİM 2023

2.HAFTA: 4-5 KASIM 2023

3.HAFTA: 11-12 KASIM 2023

SINAV HAFTASI ARASI

4.HAFTA: 25-26 KASIM 2023

5.HAFTA: 2-3 ARALIK 2023

6.HAFTA: 9-10 ARALIK 2023

7.HAFTA: 16-17 ARALIK 2023

8.HAFTA: 23-24 ARALIK 2023

YILBAŞI ARASI

9.HAFTA: 6-7 OCAK 2024

10.HAFTA: 13-14 OCAK 2024

