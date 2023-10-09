Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve sezon planlaması belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grupları ve sezon planlaması belli oldu. 36 takımdan oluşan 6 grupta oynanacak karşılaşmalar 28-29 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm takımlar vize, filiz lisans ve transfer işlemlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar KTFF'ye ulaştıracak.
Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar şu şekilde;
1.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
DOĞUKENT SK
LEFKE TSK
ORTAKÖY SK
YALOVA SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
ÇETİNKAYA TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DİKMEN GÜCÜ SK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
GİRNE HALK EVİ
OZANKÖY SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
CİHANGİR GSK
DÜZKAYA KOSK
ESENTEPE KKSK
MESARYA SK
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
TÜRKMENKÖY ASK
5.GRUP
DEM’S CONS. ÇANAKKALE TSK
DÖRTYOL SK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
ÜNİMAR MARAŞ GSK
VADİLİ TÇBSK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
6.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
DİPKARPAZ SK
MORMENEKŞE GBSK
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
SİPAHİ TSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
Asbuzu U16 Ligi'nde grup maçlarının planlaması şu şekilde;
1.HAFTA: 28-29 EKİM 2023
2.HAFTA: 4-5 KASIM 2023
3.HAFTA: 11-12 KASIM 2023
SINAV HAFTASI ARASI
4.HAFTA: 25-26 KASIM 2023
5.HAFTA: 2-3 ARALIK 2023
6.HAFTA: 9-10 ARALIK 2023
7.HAFTA: 16-17 ARALIK 2023
8.HAFTA: 23-24 ARALIK 2023
YILBAŞI ARASI
9.HAFTA: 6-7 OCAK 2024
10.HAFTA: 13-14 OCAK 2024
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