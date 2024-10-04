Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve planlama açıklandı..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayınlandı. 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan lige bu sezon 39 takım başvuru yaptı. 4 gruptan oluşacak olan ligde bu sezon gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar 2.tura yükselecek. Grup maçları tek devreli lig şeklinde oynanacak. Grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar 2.turda seri başı olacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında yapacak. Bu takımlar gruplarını 3. ve 4. sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Ligde çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 7-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Bu sezon son kez oynanacak olan U16 Ligi, önümüzdeki sezon U17 Ligi'ne dönüştürülecek, bu sezon adını son 8 takım arasına yazdıran takımlar 2025-2026 sezonunda oluşturulacak U17 Elit Lig'de mücadele edecek, geriye kalan takımlar ise oluşturulacak U17 Bölgesel Lig'de yer alacak ve ilgili sezon sonunda Elit Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
Asbuzu U16 Ligi'nde bu sezon uzun yıllardır uygulanan kaleci değişikliği kuralı uygulanmayacak. Ancak belirlenen dakikalara kadar oyuncu değişikliği yapma zorunluluğu devam edecek. Grup maçlarında genel averaj kuralı uygulanmazken, eşitlik durumunda önce ikili averaja daha sonra ise en centilmen takıma bakılarak üstün takım belirlenecek.
ASBUZU U16 LİGİ 2024-2025 GRUPLARI
1.GRUP
Atoll Kozanköy
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı
Doğukent
Göksu
Lefke
M.Hacıali Yılmazköy
Tatlısu
Yalova
2.GRUP
Chına Bazaar Gençlik Gücü
Cihangir
Çetinkaya
Göçmenköy
Gönyeli
Küçük kaymaklı
Mıracle değirmenlik
Serveroğlu Geçitkale
Yenicami
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz
Alsancak Yeşilova
Dikmen Gücü
Doğan Türk Birliği
Düzkaya
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu
Lapta
Ozanköy
Türk Ocağı Limasol
4.GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Çalıkuşu Grup Yedikonuk
Dörtyol
Mağusa Türk Gücü
Maraş
Northernland Dipkarpaz
Tremeşeli H. Dumlupınar
Türkmenköy
Vadili
Yeniboğaziçi
SEZON PLANLAMASI
1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024
2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024
3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024
4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024
SINAV HAFTASI ARASI
5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024
6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024
7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024
8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024
9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024
2.TUR: 4-5 OCAK 2025
ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025
SINAV HAFTASI ARASI
ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025
FİNAL: 21 ŞUBAT 2025
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