Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve planlama açıklandı..!

KTFF tarafından organize edilen ve 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak Asbuzu U16 Ligine bu sezon 39 takım başvuru yaptı. 4 gruptan oluşacak olan ligde bu sezon gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar 2.tura yükselecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayınlandı. 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan lige bu sezon 39 takım başvuru yaptı. 4 gruptan oluşacak olan ligde bu sezon gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar 2.tura yükselecek. Grup maçları tek devreli lig şeklinde oynanacak. Grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar 2.turda seri başı olacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında yapacak. Bu takımlar gruplarını 3. ve 4. sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Ligde çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 7-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu sezon son kez oynanacak olan U16 Ligi, önümüzdeki sezon U17 Ligi'ne dönüştürülecek, bu sezon adını son 8 takım arasına yazdıran takımlar 2025-2026 sezonunda oluşturulacak U17 Elit Lig'de mücadele edecek, geriye kalan takımlar ise oluşturulacak U17 Bölgesel Lig'de yer alacak ve ilgili sezon sonunda Elit Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Asbuzu U16 Ligi'nde bu sezon uzun yıllardır uygulanan kaleci değişikliği kuralı uygulanmayacak. Ancak belirlenen dakikalara kadar oyuncu değişikliği yapma zorunluluğu devam edecek. Grup maçlarında genel averaj kuralı uygulanmazken, eşitlik durumunda önce ikili averaja daha sonra ise en centilmen takıma bakılarak üstün takım belirlenecek.

ASBUZU U16 LİGİ 2024-2025 GRUPLARI

1.GRUP

Atoll Kozanköy

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı

Doğukent

Göksu

Lefke

M.Hacıali Yılmazköy

Tatlısu

Yalova

2.GRUP

Chına Bazaar Gençlik Gücü

Cihangir

Çetinkaya

Göçmenköy

Gönyeli

Küçük kaymaklı

Mıracle değirmenlik

Serveroğlu Geçitkale

Yenicami

3.GRUP

Ağırdağ Boğaz

Alsancak Yeşilova

Dikmen Gücü

Doğan Türk Birliği

Düzkaya

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu

Lapta

Ozanköy

Türk Ocağı Limasol

4.GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Çalıkuşu Grup Yedikonuk

Dörtyol

Mağusa Türk Gücü

Maraş

Northernland Dipkarpaz

Tremeşeli H. Dumlupınar

Türkmenköy

Vadili

Yeniboğaziçi

SEZON PLANLAMASI

1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024

2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024

3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024

4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024

SINAV HAFTASI ARASI

5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024

6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024

7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024

8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024

9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024

2.TUR: 4-5 OCAK 2025

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025

SINAV HAFTASI ARASI

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025

FİNAL: 21 ŞUBAT 2025

