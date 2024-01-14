Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri çarşamba günü belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri 17 Ocak 2024 Çarşamba günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Grup maçlarının ardından gruplarını lider olarak bitiren Baf Ülkü Yurdu, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK ve Yeniboğaziçi’nin yanı sıra en iyi ikinciler sıralamasında üst sırada yer alan Mağusa Türk Gücü ve 1461 İskele Trabzonspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Bu takımlar liglerini ikinci sırada tamamlayan Doğukent SK, Küçük Kaymaklı TSK, Alsancak Yeşilova SK ve Miracle Değirmenlik’in yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü olarak gruplarını tamamlayan Binatlı YSK, Doğan Türk Birliği, Esentepe KKSK ve Pera L. Gençler Birliği takımlarıyla eşleşecek. 2.tur maçları tek maç eliminaston sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

