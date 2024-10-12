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ASBUZU U16 Ligi'nde fikstür 15 Ekim salı günü çekilecek..!

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ASBUZU U16 Ligi'nde fikstür 15 Ekim salı günü çekilecek..!
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü çekiliyor. 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek olan fikstür çekiminin ardından maçların programları belli olacak. Asbuzu U16 Ligi daha önce de duyurulduğu gibi 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi şu an açıkken kulüpler 18 Ekim 2024 Cuma gününe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 
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