ASBUZU U16 Ligi'nde fikstür 15 Ekim salı günü çekilecek..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü çekiliyor. 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek olan fikstür çekiminin ardından maçların programları belli olacak. Asbuzu U16 Ligi daha önce de duyurulduğu gibi 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi şu an açıkken kulüpler 18 Ekim 2024 Cuma gününe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

