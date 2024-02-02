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Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

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Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı
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Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları bugün oynandı. Karşılaşmalar sonunda Yenicami ve Tremeşeli H.Dumlupınar ikinci maç için avantaj sağlarken, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı ve Küçük Kaymaklı-Mesarya maçlarında takımlar birbirlerine üstünlük kuramadılar.
Alınan sonuçlar:
MağusaT.Gücü 0-2 Yenicami
K.Kaymaklı 0-0 Mesarya
T.H.Dumlupınar 7-0 Yeniboğaziçi
Doğan T.Birliği 3-3 Türk Ocağı
 
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