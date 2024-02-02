Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları bugün oynandı. Karşılaşmalar sonunda Yenicami ve Tremeşeli H.Dumlupınar ikinci maç için avantaj sağlarken, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı ve Küçük Kaymaklı-Mesarya maçlarında takımlar birbirlerine üstünlük kuramadılar.
Alınan sonuçlar:
MağusaT.Gücü 0-2 Yenicami
K.Kaymaklı 0-0 Mesarya
T.H.Dumlupınar 7-0 Yeniboğaziçi
Doğan T.Birliği 3-3 Türk Ocağı
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