Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi ile ilgili yeniden düzenlemeye gidildi. Bazı takımların lige katılamayacağını bildirmesi üzerine gruplar yeniden şekillenirken, ligin başlangıç tarihi de 10-11 Aralık 2022 olarak güncellendi. Ligde fikstür çekimi de 28 Kasım 2022 tarihinde saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
Yeni düzenleme ile gruplar ve sezon planlaması şu şekilde oldu;
1.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
DOĞUKENT SK
LEFKE TSK
HACIALİ YILMAZKÖY SK
YALOVA SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
ÇETİNKAYA TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
ESENTEPE KKSK
GİRNE HALK EVİ
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
CİHANGİR GSK
DİLEKKAYA ASK
LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
VADİLİ TÇBSK
YÜKSELİŞ İSK
5.GRUP
ÇANAKKALE TSK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MORMENEKŞE GBSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
6.GRUP
BAF CANBULAT SK
BÜYÜKKONUK BİASK
KURTSAN 1461 İSKELE TRABZONSPOR
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
SFC BOĞAZİÇİ SK
GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
1.HAFTA: 10-11 ARALIK 2022
2.HAFTA: 17-18 ARALIK 2022
3.HAFTA: 24 ARALIK 2022
4.HAFTA: 7-8 OCAK 2023
5.HAFTA: 28-29 OCAK 2023
6.HAFTA: 31 OCAK, 1-2 ŞUBAT 2023
7.HAFTA: 4-5 ŞUBAT 2023
8.HAFTA: 7-8-9 ŞUBAT 2023
9.HAFTA: 11-12 ŞUBAT 2023
10.HAFTA: 18-19 ŞUBAT 2023
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