Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi ile ilgili yeniden düzenlemeye gidildi. Bazı takımların lige katılamayacağını bildirmesi üzerine gruplar yeniden şekillenirken, ligin başlangıç tarihi de 10-11 Aralık 2022 olarak güncellendi. Ligde fikstür çekimi de 28 Kasım 2022 tarihinde saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Yeni düzenleme ile gruplar ve sezon planlaması şu şekilde oldu;

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

DOĞUKENT SK

LEFKE TSK

HACIALİ YILMAZKÖY SK

YALOVA SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÇETİNKAYA TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

ESENTEPE KKSK

GİRNE HALK EVİ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK

DİLEKKAYA ASK

LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

VADİLİ TÇBSK

YÜKSELİŞ İSK

5.GRUP

ÇANAKKALE TSK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MORMENEKŞE GBSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

6.GRUP

BAF CANBULAT SK

BÜYÜKKONUK BİASK

KURTSAN 1461 İSKELE TRABZONSPOR

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

SFC BOĞAZİÇİ SK



GRUP MAÇLARI TARİHLERİ



1.HAFTA: 10-11 ARALIK 2022

2.HAFTA: 17-18 ARALIK 2022

3.HAFTA: 24 ARALIK 2022

4.HAFTA: 7-8 OCAK 2023

5.HAFTA: 28-29 OCAK 2023

6.HAFTA: 31 OCAK, 1-2 ŞUBAT 2023

7.HAFTA: 4-5 ŞUBAT 2023

8.HAFTA: 7-8-9 ŞUBAT 2023

9.HAFTA: 11-12 ŞUBAT 2023

10.HAFTA: 18-19 ŞUBAT 2023



