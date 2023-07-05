Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda finalin adı Güzelyurt/Lefke - Girne Karması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi Bölge Karmaları'nda finalin adı Güzelyurt/Lefke Karması ile Girne Karması oldu. Rakibi Gazimağusa Karması'nı mağlup eden Güzelyurt / Lefke Karması ile rakibi Lefkoşa Karması'nı mağlup eden Girne Karması arasında oynanacak final maçı 7 Temmuz 2023 Cuma akşamı saat 19.30'da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak.