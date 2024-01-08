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Asbuzu U-16 Liginde grup mücadelesi tamamlandı

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Asbuzu U16 Ligi’nd 10 haftalık grup maçları tamamlanırken, 2.tur heyecanı 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak

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Asbuzu U-16 Liginde grup mücadelesi tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde grup maçları tamamlandı.
10 haftalık grup maçlarının ardından 2.tur heyecanı 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2.tur maçları seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Asbuzu U16 Ligi’nde final yolu eşleşmeleri 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanırken ligde final maçı 1 Mart 2024 tarihinde oynanacak.

GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR
Grup maçlarının ardından gruplarını lider olarak bitiren Baf Ülkü Yurdu, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK ve Yeniboğaziçi’nin yanı sıra en iyi ikinciler sıralamasında üst sırada yer alan Mağusa Türk Gücü ve 1461 İskele Trabzonspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Bu takımlar liglerini ikinci sırada tamamlayan Doğukent SK, Küçük Kaymaklı TSK, Alsancak Yeşilova SK ve Miracle Değirmenlik’in yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü olarak gruplarını tamamlayan Binatlı YSK, Doğan Türk Birliği, Esentepe KKSK ve Pera L. Gençler Birliği takımlarıyla eşleşecek
 
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