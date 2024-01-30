Asbuzu U-16 Liginde çeyrek finalistler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 2 Şubat 2024 Cuma, rövanş maçları ise 7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Buna göre Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Yeniboğaziçi DSK, Küçük Kaymaklı TSK, Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği takımları çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde ilk maçlar 2 Şubat 2024 Cuma, rövanş maçları ise 7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mağusa Türk Gücü - Yenicami

Küçük Kaymaklı - Mesarya

Yonpaş Dumlupınar - Yeniboğaziçi

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mağusa Türk Gücü/Yenicami galibi - Küçük Kaymaklı/Mesarya galibi ,

Yonpaş Dumlupınar/Yeniboğaziçi galibi - Doğan Türk Birliği/Türk Ocağı galibi

