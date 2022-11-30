Asbuzu U-16 Ligi fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürüpazartesi günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekildi.
İlk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
1.GRUP
Yalova-Lefke
BafÜ.Yurdu-M. HacıaliYılmazköy
Doğukent SK-Binatlı
2.GRUP
Gönyeli-Göçmenköy
Çetinkaya-ChinaBazaarG.Gücü
K.Kaymaklı-Yenicami
3.GRUP
Türk Ocağı-Girne H.Evi
Esentepe-Doğan T.Birliği
Düzkaya-MeritA.Yeşilova
4.GRUP
Vadili-Cihangir
Dilekkaya-Miracle Değirmenlik
Lefkoşa Spor Birliği-Yükseliş İSK
5.GRUP
Mormenekşe-MağusaT.Gücü
Çanakkale-Yonpaş Dumlupınar
6.GRUP
SFC Boğaziçi-BafCanbulat
Kurtsan 1461 İsk.Trabzonspor-Büyükkonuk
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