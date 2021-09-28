Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) kulüpleri temsilcisi Metin Ertop, tüm BTM kulüpleri adına açıklama yaptı.

Ertop'un açıklaması şöyle;

"Spor kamuoyunun dikkatine;

Değerli arkadaşlar; bilindiği üzere uzun bir süredir Covid-19 sebebiyle oynanmayan ve çok özlediğimiz futbolumuza yeniden kavuştuk. Geçen bu süre zarfında da futbolun ülkemiz için önemi maçlardaki yoğun ilgi ve alakadan da belli olmaktadır. Özelde köylerimizde, genelde de ülkede futbolumuz bu denli sevilse de üzülerek görüyoruz ki hükümetimiz BTM kulüplerini yine yok saymaktadır. Bu bağlamda köylerin tek eğlencesi ve sosyal aktivitesi konumundaki futbolun elimizden alınma çabası karşısında artık sessiz kalmayacağız.

Son oynanan sezon öncesinde birçok kulüp başkanımızın da bulunduğu toplantıda dönemin hükümet yetkilileri maç ücretlerinin ödenmesi konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile protokol imzalamıştır. Ancak söz konusu protokole hükümet tarafından imza koyulmasına rağmen KTFF’ye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bunun akabinde de Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) hakem paralarını da içinde barındıran geriye dönük maç ücretlerinin ödenmemesi durumunda BTM Ligi’ndeki maçlara çıkmayacaklarını açıkladı. Son oynanan sezondaki ücretlerin yanı sıra 2021-2022 sezonunun maç ücretleri konusunda da henüz bir netlik yoktur ve bu da yeni sezonu açma planları yapan kulüplerimizi ciddi sıkıntıya sokmaktadır.

Yıllardır ülke futboluna etinden tırnağından ayırarak katkı koymaya çalışan ve çok büyük fedakarlıklarla ülke gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çabalayan biz kulüplere reva görülen bu duruma artık tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Köylerimizdeki gençlerin, köy halkının büyük bir sevgiyle bağlı olduğu futbolumuza kimsenin dokunmasına müsaade etmeyeceğiz.

Ülkeye hükümet edenler basit yurtdışı ziyaretleri için milyonlarca TL harcama yapmaktan çekinmezken, BTM kulüplerinin maç ücretleri ile ilgili cüzi denilecek bu rakamı ödemeyecek kadar aciz durumdaysa o koltuklarda oturmalarının hiçbir anlamı yoktur.

Tüm bu konuları görüşmek ve istişare etmek amacıyla BTM Ligleri’nde yer alan 64 köyümüzün başkanı ile KTFF’de bir toplantı yapma arzusundayız. Söz konusu toplantımıza KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu da davet edip, birlikte hareket etmemiz konusunda başkanımızdan da yardım isteyeceğiz. Bu böyle bilinmelidir ki BTM kulüplerine zarar verecek herhangi bir kararda büyük tepkiler koymaktan çekinmeyeceğiz.