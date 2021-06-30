Arslan güvenoyu aldı

Süper Lig kulüplerinden Türk Ocağı kulübünün yapılan genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan Ahmet Arslan yeniden başkan seçildi.

Üyelerin onayıyla yeni dönemdede Türk Ocağı kulübünün başarısı için çalışmaya devam edecek olan Ahmet Arslan oy birliği ile başkan oldu.



