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Arslan: Çalışmayı sürdürmeliyiz

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Arslan: Çalışmayı sürdürmeliyiz
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Futbolumuzun önemli sol kanat oyuncularından Girne Halk Evi’nin yıldızı Çağdaş Arslan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi üzerine, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Çağdaş Arslan, bireysel çalışmalar yapması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Çalışmamak yeteneğe ihanet olur. Bakanlar Kurulunun aldığı kapanma kararı öncesine kadar haftada 3 kez bireysel olarak antrenmanlarımı yapıyordum.
Ancak kapanma kararı sonrasında antrenman yapma şansım kalmadı. Evde yapabildiğim kadarıyla hareketlerimi yapıyorum. Futbolcular olarak çalışmayı sürdürmeliyiz.
Çünkü dışarı çıkarak hem virüse yakalanmak hem de başkasına bulaştırmaktan çekiniyorum. Herkes bu süreçte kuralara uymalı. İnşallah futbolumuza da en erken zamanda kavuşacağız.”
 
 
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