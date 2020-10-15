Arnavut da Demirhan’da

Demirhan, Uğur Çelik ve Doğan Gözütok transferlerinden sonra deneyimli yıldız Mustafa Arnavut’u da kadrosuna kattı

BTM İkinci Ligde 45 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Demirhan’da Necip Abitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu takviyeleri sürdürüyor.

BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Demirhan, Uğur Çelik ve Doğan Gözütoktransferlerinden sonra deneyimli yıldız Mustafa Arnavut’u da kadrosuna kattı.

Süper Lig deneyimi olan ve Hamitköy, Küçük Kaymaklı ve Göçmenköy takımlarında forma giyen Mustafa Arnavut, son olarak Görneç’te forma giymişti.

Geçtiğimiz gün Demirhan antrenörü İskender Suiçmezve golcü futbolcu Abdullah Parıldar ile bir araya gelen Mustafa Arnavut, dün akşam Abdullah Parıldar ile bir daha görüşerek Demirhan’a evet dedi.



