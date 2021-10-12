Arıtan görevinden ayrıldı

AKSA Birinci Ligde henüz puanla tanışmayan 3 takımdan biri olan ve sıralamada gol averajıyla 13. Sırada yer alan Bostancı Bağcıl’da teknik adam istifası oldu.

Takımı sezona hazırlayan Erhan Arıtan alınan başarısız sonuçlar sonrasında istifasını sundu.Erhan Arıtan’ın istifası nedeniyle takımı U20 Takımı antrenörü de olan Cahit Solkanat çalıştırmaya başladı. Yeşil beyazlılar, Dörtyol ile oynayacakları maça Cahit Solkanat idaresinde çıkacaklar.

