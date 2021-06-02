Arıklı:Futbola gereken katkı yapılacak

Spordan da sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile yapılan görüşme sonucunda, 2021- 2022 yıllarına ait futbol katkı payları ile ilgili olarak, teknik ekiplerin her yıl olduğu gibi bir protokol hazırlığında olduğunu söyledi.

Tüm spor branşlarının organizasyonlarının başlaması için çalışmalar yapıldığını da ekleyen Arıklı, ülkede futbolun yeniden başlaması için de yapılan istişare neticesinde Futbol Federasyonu ile bu doğrultuda bir protokol hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, futbolun başlaması için gereken katkının yapılacağının da sözünü verdi.

