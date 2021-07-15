Arıklı, yeşil siyahı giydi

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü başkanı Akay Aşina, Spordan da sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.
Kulübün devam eden projeleri ve ihtiyaçları hakkında Erhan Arıklı’yı bilgilendiren Akay Aşina, Erhan Arıklı’ya Küçük Kaymaklı atkısı ve şapkası hediye etti. Erhan Arıklı da kendisine armağan edilen atkıyı takıp, yeşil siyahlı şapkayı giydi.
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