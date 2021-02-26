Arıklı: Kulüplerin yanında olacağım

Erhan Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü heyeti kabulünde,sporun içindeki sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olarak ihtiyaç duyulduğu zaman kulüplerin yanında olacağını söyledi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ve Asbaşkan Cengiz Tuğcan bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen

projeler hakkında Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

Arıklı: Çalışmaları takdirle karşılıyorum

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Ortaköy Spor kulübünün ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kulübün özellikle son

dönemde yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Spordan gelen bir kişi olduğunu belirten Arıklı ülke sporunun içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyledi.Yapılacak her türlü proje ve taleplerin titizlikle

incelenerek değerlendireceğini söyleyen Arıklı ihtiyaç duyulduğu herzaman kulüplerin yanında olunacağını söyledi.

Görüşme sonrasında Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont kulüp adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.

