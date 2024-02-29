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Arif Pınardan yeniden Göçmenköy’de

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Arif Pınardan yeniden Göçmenköy’de
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Göçmenköy Spor Akademisi Genel Koordinatör Erman Çelik ile gün geçtikçe büyümeye devam ederken,  akademi genç antrenörlerimizden Arif Pınardan’ı yeniden bünyesine kattı.
Pınardan daha öncede bir dönem Göçmenķöy’de görev almıştı.
 
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